Ônibus do Move atropela e mata motociclista na Barragem da Pampulha

Um motociclista morreu atropelado por um ônibus do Move na manhã desta terça-feira (18/4), na Avenida Antônio Carlos, altura do bairro Aeroporto, próximo à barragem da Pampulha. Segundo a BHTrans, o ocorrido se deu por volta das 11h41 e a pista ficou interditada por mais de duas horas.

O acidente teria sido provocado após o motociclista, que trafegava pela pista mista, no sentido bairro, ter esbarrado na traseira de um carro. Ele então teria perdido o equilíbrio e o controle da direção, invadido a pista do Move e sido atropelado por um ônibus que passava no local.

A reportagem do Estado de Minas apurou junto a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e foi repassado que a ocorrência ainda está em andamento e que a perícia foi até o local para realizar os trabalhos de praxe. A instituição também informou que o corpo do homem já foi encaminhado ao IMLAR (Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette) e está sendo submetido a exames de identificação.