Ônibus fica ‘entalado’ ao passar em rua estreita em Passos

Um ônibus da empresa CAF Transportes, que faz o transporte coletivo de passageiros em Passos, Sudoeste de Minas, ficou entalado após o motorista tentar passar por uma rua estreita. O caso aconteceu no bairro São Francisco, nessa quarta-feira (10/03).

O ônibus é um dos dois fretados pela JBS para transportar funcionários e estava começando o expediente. Mateus Tomé, gerente da CAF, conta que ligou para o segundo ônibus e pediu que ele recolhesse os passageiros e não houve prejuízos na produção.

Foram necessárias três horas de trabalho de três mecânicos da CAF para erguer a traseira do ônibus no macaco hidráulico.

O motorista do coletivo foi desviar do recapeamento que está sendo feito na Avenida Arlindo Figueiredo, e passou pela rua Santa Luzia, que é estreita. Com isso, o ônibus acabou ficando entalado na via pública.