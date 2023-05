Ônibus que transportava 42 trabalhadores rurais tomba, no Triângulo Mineiro

Dez pessoas ficaram feridas depois que um ônibus, que transportava 42 trabalhadores rurais, tombou na BR-153, próximo ao KM 215, em Frutal, no Triângulo Mineiro, na manhã desta segunda-feira (1/5). As vítimas tiveram lesões diversas.

Conforme o Corpo de Bombeiros , o coletivo saiu da cidade de Severina, em São Paulo, e tinha como destino o município de Itapagipe, também no Triângulo Mineiro.

A dinâmica do acidente não foi informada. As vítimas foram socorridas com apoio da concessionária Triunfo Concebra, que administra o trecho da rodovia, e encaminhadas para o Hospital Frei Gabriel, em Frutal.