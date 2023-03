Ônibus quebra e fica seis horas sem socorro em avenida de BH

Um ônibus da linha 9250 (Caetano Furquim/Nova Cintra) ficou quebrado por seis horas na esquina da Avenida Getúlio Vargas com Avenida Afonso Pena, à espera de socorro da empresa. O veículo quebrou em cima da faixa, o que colocou pedestres em perigo ao atravessar, e ocupou duas faixas de trânsito da avenida, afunilando o fluxo para apenas uma faixa.O ônibus pertence à empresa BH Leste Transportes e quebrou por volta das 10h enquanto fazia viagem. Segundo o motorista, o problema, que está na caixa de marcha do ônibus, impossibilita de seguir viagem.

O veículo, de prefixo 10570, é do ano 2012/2013. O contrato de transporte coletivo de Belo Horizonte prevê que apenas ônibus com até 10 anos de fabricação podem rodar na cidade, mas, em 2021, a Prefeitura autorizou o aumentou deste limite temporariamente para 12 anos.

NOTA SETRABH





A empresa acionou imediatamente o caminhão de socorro para realizar o reboque do veículo.

A chegada do veículo de serviço sofreu um atraso e acabou recolhendo o veículo na parte da tarde. Cabe destacar que as viagens da linha não foram afetadas com as adequações programadas, sem maiores prejuízos para os usuários.