Ônibus usa área de escape do Anel Rodoviário de BH

Um ônibus de turismo precisou usar a área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte na madrugada desta segunda-feira (27/2).

De acordo com informações iniciais, o veículo perdeu os freios e usou a estrutura para sair da rodovia e evitar colisão com outros veículos ou capotamento. Ninguém ficou ferido.

Um guincho já está no local para retirar o ônibus do escape.

Inaugurada pela Prefeitura de BH em 1º de agosto de 2022, a área de escape foi planejada para evitar acidentes no trecho que é considerado como o mais perigoso da rodovia que corta a capital, a descida do Bairro Betânia, na Região Oeste.

A estrutura foi construída na altura do Km 541, no sentido Vitória (ES), entre a rodovia BR-040 e o trevo do Betânia, próximo do acesso ao bairro Buritis, também na Região Oeste.

Com pouco mais de seis meses de funcionamento, a área de escape já foi usada cinco vezes por veículos pesados com problemas mecânicos.

A última foi no dia 17 de outubro, quando um caminhão baú de pequeno porte com problemas mecânicos entrou na área para evitar acidentes.