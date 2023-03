Operação apreende mais de R$ 1 milhão em drogas dentro de ônibus na BR-381

A Receita Federal apreendeu 6,5 quilos de cocaína dentro de ônibus na BR-381, altura do km 609, em Sabará, na Grande BH, nessa terça-feira (14/03). Além da droga, foram apreendidos também cerca de R$ 900 mil em eletrônicos e 2 kg de pólvora para recarga de munição.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participou da ação. O material foi encontrado no bagageiro de um ônibus de turismo que saiu do estado de São Paulo com destino a Pernambuco.

O ônibus foi apreendido e levado para o pátio da Receita Federal. Como o dono da droga não foi identificado, ninguém foi preso.

Em nota, a Receita Federal informou que as ações em rodovias federais em parceria com a PRF estão sendo intensificadas conforme o planejamento previsto para 2023.

“A Receita Federal, ao combater o contrabando e descaminho, por meio de ações de repressão visa proteger a economia nacional e os trabalhadores e também a saúde e segurança dos cidadãos”.