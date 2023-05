Operação contra jogo do bicho prende uma pessoa e apreende armas em MG e SP

Uma pessoa foi presa e armas e dinheiro foram apreendidos em uma ação nesta sexta-feira (26/5) durante a Operação Seth, que investiga o jogo do bicho, a partir de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Hoje, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Araguari Uberaba e em São Paulo (SP). Agentes das polícias Militar, Civil e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) participaram dos trabalhos.