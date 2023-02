Operação da MPMG prende nove pessoas por tráfico de drogas

Nove pessoas foram presas, na manhã desta sexta-feira (3/2), durante operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para combate ao tráfico de drogas em Varginha, Região Sul do estado.

Foram cumpridos sete mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão. Duas pessoas foram presas em flagrante. O MPMG também ofereceu denúncia contra oito pessoas pela prática de 43 crimes relacionados ao tráfico de drogas.

A Operação Delivery, realizada pela 4ª Promotoria de Justiça de Varginha, em ação conjunta com as Polícias Militar e Civil, contou com a participação de um promotor de Justiça e dois servidores do MPMG e mobilizou 55 policiais militares, nove policiais civis e 20 viaturas.

Durante a operação, foram apreendidas drogas, balanças de precisão, dinheiros, embalagens plásticas, aparelhos celulares e veículos.

Segundo as investigações do Ministério Público, moradores de um condomínio de Varginha se associaram a fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Os líderes dessas associações usavam instalações do condomínio e demais mecanismos de segurança para dificultar eventuais ações policiais. As drogas eram armazenadas e comercializadas com auxílio de adolescentes.