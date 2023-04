Operação prende integrantes de quadrilha de tráfico comandada por detento

A Polícia Civil identificou nove integrantes de uma quadrilha de traficantes, que agia na região de Águas Formosas, no Vale do Mucuri. As prisões no fim de semana são consequência da Operação Breaking White. Seis dos presos tinham contra si mandados judiciais. Um foi preso em flagrante e dois estavam cumprindo penas em presídios mineiros.

Os investigadores detectaram que se tratava de uma organização criminosa estabelecida, comandada por detento de alta periculosidade. Ele se servia de uma uma família – mãe e três irmãos – para o cumprimento de suas ordens.

As investigações apontaram, ainda, que o grupo investigado conta com o envolvimento de mais de 15 pessoas e era muito organizado. O foco da quadrilha era o tráfico de drogas e utilizava de arma de fogo de alto poder, como fuzis calibre 5.56 e 7.62.

A operação contou com a participação de 57 policiais civis e militares, em 15 viaturas, além da equipe do Canil da Polícia Civil.