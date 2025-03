Operação Último Desfile: Polícia Civil e Militar prendem oito suspeitos de tráfico e homicídios em Prata (MG)

Material apreendido na Operação Último Desfile

Na manhã deste sábado (1/3), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar (PMMG), desencadeou a operação Último Desfile, tendo como alvo suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas e homicídios no município do Prata, região do Triângulo Mineiro. Ao todo, oito investigados foram presos.

Além dos mandados de prisão, as equipes cumpriram ordens de busca representadas pela PCMG decorrentes de investigações da delegacia local, resultando na apreensão de cocaína, crack, LSD (droga sintética), loló, tubos vazios para armazenamento de lança-perfume, valor expressivo em dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes, armas de fogo e munições.

“A operação teve como objetivo proporcionar segurança à população, especialmente no Carnaval, e continua durante este período”, ressalta o delegado regional em Ituiutaba, Luiz Antônio Minas, ao acrescentar que os levantamentos visam, ainda, à elucidação de crimes contra a vida que ocorreram nos últimos meses no município.