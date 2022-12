Operação Verão reforça segurança em praias do Rio

A prefeitura do Rio de Janeiro inicia hoje (17) a Operação Verão 2022/2023, cujo objetivo é reforçar o patrulhamento preventivo, a fiscalização das posturas municipais e as ações de ordenamento urbano e de trânsito sobretudo nas praias. A iniciativa envolve a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal.

Além da orla nas zonas sul e oeste, a operação também abarca o Parque Madureira, o Parque Radical de Deodoro, a Ilha do Governador e a Ilha de Paquetá. Ao todo, 440 agentes serão envolvidos, dos quais 89 atuarão exclusivamente no monitoramento do trânsito, com atenção especial aos finais de semana e feriados, quando o movimento nas praias é maior.

Guardas serão destacados para patrulharem locais estratégicos da orla, vias de acesso, pontos de ônibus e terminais do BRT, para prevenir depredações aos coletivos. As equipes contarão com 67 viaturas.

Segundo nota divulgada pela prefeitura, a Operação Verão foi criada para oferecer aos banhistas, moradores e turistas um ambiente seguro e ordenado para que possam curtir as maravilhas da cidade. O município acrescenta que o trabalho conta ainda com o suporte das equipes do Núcleo de Videopatrulhamento da Guarda Municipal, que monitoram 80 câmeras redirecionadas para reproduzir imagens do calçadão e da faixa de areia.

“Os flagrantes de crimes são enviados pelo celular para os guardas identificarem e abordarem os suspeitos. O material em vídeo é cedido à Polícia Civil, para auxiliar no registro de ocorrências nas delegacias”, acrescenta o texto. Haverá também fiscalização na faixa de areia para coibir o som alto e outros tipos de desordens que geram transtornos aos frequentadores das praias.