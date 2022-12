Foto: Bombeiros/Divulgação

Na manhã desta quarta feira (07.dez.22) uma árvore caiu sobre uma escavadeira de esteira, vindo a atingir o operador da máquina na área rural do município de Santa Vitória, a 16km da cidade.

Segundo relatos de testemunhas, o operador escavou o solo na raiz da árvore para realizar a derrubada da mesma e por motivo desconhecido ela caiu sobre ele.

Uma equipe do SAMU de Santa Vitória foi acionada e compareceu no local, onde constatou o óbito do operador por esmagamento.

Uma guarnição de bombeiros de Ituiutaba está no local nos trabalhos de retirada do corpo.

A vítima se trata de um homem de aproximadamente 32 anos de idade que trabalhava na derrubada de árvores para o estabelecimento de uma estrada de acesso para fazendas próximas.