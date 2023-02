A quarta noite do Capim Folia foi marcada pela animação. Milhares de pessoas estiveram na Praça João Moreira de Souza e caíram no agito com a banda Os Influentes, que é prata da casa.

A animação estava por todos os lados.

O Capim Folia conta com praça de alimentação, brinquedos, além de muita segurança com a Polícia Militar.