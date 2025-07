O Brasil tem quase 90% da reserva de Nióbio do mundo.

Nos bastidores da geopolítica internacional, o Brasil tornou-se alvo estratégico em uma disputa silenciosa, mas poderosa. As chamadas terras raras — um conjunto de 17 elementos químicos essenciais para a fabricação de celulares, baterias, painéis solares, carros elétricos, turbinas e equipamentos militares — passaram a ser vistas como o “ouro do século 21”, despertando o interesse direto das grandes potências, especialmente dos Estados Unidos.

Em um cenário de tensão crescente entre blocos econômicos, o fortalecimento do grupo BRICS — que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — com novas adesões e uma agenda voltada à multipolaridade econômica, tem incomodado Washington. Especialistas afirmam que os EUA buscam conter o avanço do bloco e, ao mesmo tempo, garantir o acesso a recursos estratégicos que estão em abundância em solos brasileiros.

Com reservas promissoras localizadas principalmente nos estados do Amazonas, Bahia, Goiás e Minas Gerais, o Brasil desponta como um dos países com maior potencial para suprir a demanda global por terras raras, hoje dominada quase exclusivamente pela China, que responde por cerca de 85% da produção mundial.

A recente intensificação de pressões diplomáticas e comerciais por parte dos EUA tem sido interpretada por analistas como uma tentativa de coibir a ampliação da influência sino-brasileira no setor. Além disso, relatórios confidenciais que circularam em centros de inteligência internacional apontam que há articulações para interferências indiretas — como o financiamento de ONGs estrangeiras e a imposição de barreiras ambientais — com o objetivo de desacelerar projetos de mineração estratégica no país.

Como parte dessas estratégias, o uso político de figuras públicas também ganha destaque. Como um fantoche, o ex-presidente Jair Bolsonaro é utilizado como ferramenta simbólica para retaliar o Brasil em nível internacional. Bolsonaro é acusado de liderar a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, quando seus apoiadores invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília após ele se recusar a aceitar o resultado das eleições — em um episódio que guarda semelhanças com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, liderada por apoiadores de Donald Trump em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sinalizou que o Brasil não abrirá mão de suas riquezas estratégicas e que pretende explorar os recursos de maneira soberana, em parceria com países aliados dos BRICS. Uma das estratégias é fomentar a industrialização local desses materiais, evitando a exportação bruta e estimulando a geração de valor dentro do território nacional.

A disputa por terras raras é apenas um capítulo de uma nova guerra fria tecnológica e econômica. E o Brasil, ao que tudo indica, será um dos principais tabuleiros deste xadrez global.