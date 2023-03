Ouro Preto: empresa é multada em R$ 2 milhões por má qualidade da água

A Saneouro, concessionária responsável pelo saneamento da cidade de Ouro Preto, na Região Central de Minas, foi multada em R$ 2.266.605,00 por alterações nos parâmetros de qualidade da água. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município no último dia 23 de março. A Vigilância Sanitária de Ouro Preto é responsável por fiscalizar a qualidade da água distribuída pela empresa. As amostragens buscam avaliar os padrões de turbidez, concentração de cloro e a possível presença de coliformes totais.

A partir da análise das amostras, as equipes do órgão detectaram alterações nesses parâmetros e um processo administrativo foi iniciado em dezembro de 2022. Com a publicação dessa decisão em primeira instância, a concessionária tem um prazo de 15 dias úteis para recorrer. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Saneouro e apurou que a empresa deverá entrar com um recurso.

Por meio de nota, a companhia a reconhece o trabalho das autoridades de vigilância sanitária em função da população, mas contestou, no que considera um "caso isolado", a atuação das autoridades.

A companhia também ressalta que a qualidade da água vem sendo tratada como questão "prioritária" desde que assumiu os serviços de distribuição do recurso.