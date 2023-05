Ouro Preto: prefeitura fecha rua inclinada permanentemente

Um levantamento estatístico do Corpo de Bombeiros apontou que houve mais de 13 acidentes na via nos últimos 12 meses, uma média de quase um por mês.

“Alguns moradores estão sendo contactados para que um ou outro que tenha necessidade de acessar a via tenha o acesso franqueado, de modo que as pessoas que ali moram não sejam prejudicadas”, disse o secretário de Defesa Social de Ouro Preto, Juscelino Gonçalves.

O motorista envolvido no acidente , Estelino Santana, criticou a pouca sinalização na via. “Por ser uma cidade histórica, deveria ser mais sinalizada, principalmente onde há muita ladeira com pedra. Andando já escorrega, imagina com um veículo. Pouco tempo depois do acidente, moradores me falaram que não era o primeiro ocorrido ali”.