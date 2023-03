Outono será de temperaturas amenas e queda no volume de chuva

Adeus verão, bem-vindo outono. A nova estação, que começa nesta segunda-feira (20/3), às 18h25, é caracterizada em Minas Gerais pela diminuição dos índices de umidade relativa do ar – principalmente no período da tarde – e o declínio de temperatura, marcando um período de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, que começará em 21 de junho, às 11h58.

Apesar do declínio em relação ao calor do verão brasileiro, os termômetros ainda devem se manter próximos da média ou ligeiramente acima durante o trimestre abril, maio e junho, que corresponde ao outono. Em Belo Horizonte , por exemplo, a temperatura geralmente fica próxima a 22ºc , mas agora deve subir para 23,5ºc.

Os primeiros dias da nova estação ainda podem marcar um calor mais elevado do que o usual. “Temperaturas mais amenas só mesmo a partir de meados de abril. Mas já notamos um ventinho mais fresco à noite”, diz o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo, que também destaca que a ausência gradativa de chuva provoca a queda na umidade relativa do ar.

O verão que se despede hoje teve grandes variações, com frio em dezembro, muita chuva em janeiro e altas temperaturas em fevereiro e neste mês. “Foi cheio de altos e baixos. A chuva começou no final de outubro, houve muita água acompanhada de frio. O pior mesmo foi esse calorão, com noites abafadas . Tomara que as águas de março regulem o tempo”, diz uma moradora do Bairro Jaraguá, na Região da Pampulha, em, BH.

As águas de março ainda marcam o final de um período mais chuvoso e levam a média climatológica de precipitação para baixo durante o outono. Em Minas Gerais, o volume de chuva fica entre 100 e 200 milímetros, dependendo da região. Belo Horizonte e região central, por exemplo, possuem uma média de 120 mm durante o trimestre.

A tendência é que mês a mês o volume de água caia até chegar a estiagem severa do inverno. Na região central, por exemplo, abril tem uma média de 60mm, 40 em maio e 30 em junho. No Norte de Minas , 40mm (abril), 20mm (maio) e 10mm (junho). Já no Sul, as médias se mantêm um pouco elevadas em comparação ao resto: 80mm em abril, 60mm em maio e 30mm em junho.

O período com chuvas amenas e quase raras vai contribuir para o aumento na incidência de focos de queimadas pelo estado, que tendem a se tornar frequentes no inverno. “Com a redução das chuvas a vegetação começa a secar e isso afeta muito a questão das queimadas em Minas Gerais”, completa Claudemir Azevedo.

Durante a estação, também é possível observar as primeiras formações de fenômenos adversos tais como nevoeiros, muito comuns nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil.

Desde 2022, as anomalias de Temperatura da Superfície do Mar na área do Oceano Pacífio Equatorial, denominada de El Niño, vem apresentando valores inferiores a -0.5 ºc, configurando a existência do fenômeno La Niña, que contribui para a ocorrência frequente de chuvas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Já os efeitos são variados no Centro-Oeste e Sudeste do pais.

Nos dois primeiros meses de 2023, as condições de La Niña vem perdendo intensidade, com a queda das anomalias de temperatura para -0,4 ºc, indicando uma transição para condições de neutralidade nos efeitos climáticos.

