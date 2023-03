Padre desaparece após pedir dinheiro emprestado a outro religioso em Minas

A informação é do bispo Dom Emanuel Messias de Oliveira, em comunicado oficial emitido nessa quarta-feira (8/3) pela Diocese de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Ainda ontem, foi aberto um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento.

Ao jornal , o padre Agrimaldo José Teixeira comentou que o religioso havia pegado um dinheiro emprestado com outro padre da paróquia Santa Helena, no município de Caputira. “Ele não revelou o que faria com esse valor, mas parecia muito preocupado com alguma coisa”, disse.