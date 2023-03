Padre desaparecido é encontrado morto em Miradouro

O corpo do padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, desaparecido desde a terça-feira passada (7/3), foi encontrado em um barranco às margens da BR-116, no distrito de Bicuiba, em Miradouro, na Zona da Mata, na manhã desta quinta-feira (9/3).

O religioso estava a caminho de Divino, também na Zona da Mata, para um mutirão de confissões, mas não chegou à cidade. Seu carro foi encontrado na noite dessa quarta-feira (8/3).

Ao jornal Estado de Minas, o padre Agrimaldo José Teixeira comentou que o religioso havia pegado um dinheiro emprestado com outro padre da paróquia Santa Helena , no município de Caputira. “Ele não revelou o que faria com esse valor, mas parecia muito preocupado com alguma coisa”, disse.