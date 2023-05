Padre mineiro é preso suspeito de gravar pornografia de adolescentes

Um frei da Igreja Católica, de 54 anos, foi preso em flagrante por produzir e armazenar fotos e vídeos pornográficos de adolescentes. Ele foi localizado pela Polícia Civil de Minas Gerais em São Paulo, nessa quarta-feira (3/5).

Elvécio de Jesus Carrara era frei em São João del-Rei, na região do Campo das vertentes, em Minas, em Goiás e São Paulo, até o início de março, mas após a própria congregação descobrir o envolvimento com pedofilia , ele foi suspenso das atividades e denunciado na polícia por um membro da igreja.

Segundo o delegado Evandro Radaelli, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o homem mantinha um projeto social em Minas e São Paulo. Ele iniciou as atividades em São João del-Rei, onde nasceu, e expandiu o atendimento dado às crianças e adolescentes para a capital paulista. Atualmente, cerca de 300 menores são atendidos pela ONG que tem projetos nas áreas educacional, cultural, esportiva e assistencial.

No momento da prisão, Elvécio tinha fotos e vídeos pornográficos de adolescentes no celular. Em algumas, ele aparece vestido e, em outras, somente os menores são mostrados, mas sem roupas. Até o momento, a PCMG identificou uma vítima, um jovem de 17 anos, morador de São João del-Rei.

"Ele produziu os vídeos, armazenou e ficou com eles no telefone. Só ter um vídeo de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes no próprio celular já está reiteradamente em estado de flagrante. Não necessariamente a gravação foi feita naquele momento", explica o delegado.

A vítima identificada é natural do município de Goiás, cidade no interior do estado com mesmo nome, e foi chamada para participar da ONG em Minas Gerais, que mantém estudos e moradia para jovens.

A investigação apontou que, para ganhar a confiança do adolescente, o padre dava presentes, pagava a escola, oferecia dinheiro e pedia para receber visitas em São Paulo. Não necessariamente condicionando tais favores a relações sexuais ou gravação dos atos.

No cumprimento dos cinco mandados de busca e apreensão, a PC recolheu celulares e acessou os aparelhos para perícia. O padre está preso na capital paulista e pode pegar até 12 anos de prisão. Além desses crimes, ele poderá responder por exploração sexual e estupro de vulnerável, a depender da conclusão das investigações.

número 181. Por se tratar de uma investigação recente, com apenas um mês em curso , a polícia incentiva que outras possíveis vítimas denunciem os abusos no

Em nota, a Ordem dos Pregadores Dominicanos informou que 'se solidariza profundamente com as possíveis vítimas de fr. Elvécio de Jesus Carrara' e que as obras sociais que ele preside são de iniciativa pessoal. "Ele nunca teve permissão de nenhum de seus legítimos superiores para tais obras", afirmam.

A Ordem também esclareceu que, além de denunciar, está colaborando com a policia nas investigações.