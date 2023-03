Pai briga para defender filho e morre com ferimento de pedaço de vidro

Um homem, de 42 anos, morreu com um ferimento no tórax causado por um pedaço de vidro na noite desse domingo (26/3), no bairro Tupi B, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima se envolveu em uma briga com um casal após saber que o filho, menor de idade, foi agredido pelos suspeitos.

Testemunhas filmaram a discussão. Em determinado momento, uma mesa de vidro foi quebrada e um dos estilhaços foi usado para golpear a vítima no tórax.

O homem chegou a ser socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Risoleta Neves, mas ele deu entrada ao atendimento já sem vida.

Em conversa com os militares, o filho da vítima contou que já foi agredido pelos suspeitos e chegou a sofrer ameaças. A mãe do pequeno disse que não presenciou a briga, já que levou o menino para outro canto e só ouviu a gritaria.

Os dois suspeitos, de 47 e 51 anos, negaram ter agredido a criança e afirmaram que só se defenderam. Eles foram levados para atendimento na UPA Norte devido a cortes e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.