Pai de santo é alvo de novas denúncias de abuso sexual em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais recebeu outras oito denúncias contra o suposto pai de santo que teria abusado sexualmente de pessoas que frequentavam um terreiro de Candomblé, no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte . Os depoimentos foram prestados desde que o homem, de 59 anos, foi preso na última quarta-feira (5/4).

Três pessoas compareceram à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na capital, nesta segunda-feira (10/4). No dia da prisão, a corporação informou que, entre as vítimas do suspeito, três são enteadas.

A delegada Larissa Mayerhofer explicou que o homem se valia do posto religioso e de intimidações para cometer os crimes. Diante de “fortes indícios”, ele foi preso preventivamente e encaminhado ao sistema prisional depois de ser localizado na casa de uma pessoa conhecida em Ribeirão das Neves, de onde planejava fugir.

Estupros Ainda de acordo com a PCMG, uma das vítimas relatou que, em 2019, quando tinha 18 anos, contou para sua mãe (esposa do suspeito) que o padrasto a havia estuprado. No entanto, a genitora não acreditou. Já em abril deste ano, outra filha da mulher , dessa vez de 15 anos, relatou que, assim como a irmã, foi abusada pelo homem.

Os estupros teriam começado quando ela tinha 8 anos. A partir daí, a mulher acreditou nas filhas. Uma terceira enteada também acabou denunciando os abusos.

O suspeito está detido no sistema prisional e segue sendo investigado por crimes sexuais contra adolescentes e mulheres. Qualquer mulher que tenha sido vítima ou que foi testemunha de algum ato contra outras mulheres pode denunciar. Para isso, basta procurar uma delegacia de polícia.