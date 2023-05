Pai e filho de 2 anos sofrem graves queimaduras com fogo de churrasqueira

Um homem, de 25 anos, e seu filho, de 2 anos, sofreram graves queimaduras após suposto acidente com churrasqueira, em chácara de Uberaba , no Triângulo Mineiro, na tarde desta segunda-feira (29/5).

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Uberaba, o suposto acidente teria ocorrido no momento que o homem foi acender uma churrasqueira com álcool, ao lado de seu filho.

Ainda conforme o CB de Uberaba, a criança teve cerca de 70% do corpo queimado. Já o homem sofreu queimaduras em aproximadamente 60% de seu corpo.

As vítimas receberam os primeiros socorros de equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu). Em seguida, elas foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).