Pais e alunos marcam protesto pela paz nas escolas em Contagem

Após a divulgação de listas de supostas escolas que seriam alvo de ataques, pais e alunos marcaram um protesto para esta terça-feira (11/4), às 8h, na fente da Prefeitura de Contagem. A manifestação pede paz e o fim da violência escolar.

Desde a semana passada, uma lista com 35 nomes de cidades mineiras rondava as redes sociais, com supostos ataques em escolas. Chamado de 'Lista dos Massacres', um conteúdo publicado no aplicativo TikTok apavorou alunos, pais e responsáveis por crianças em idade escolar.