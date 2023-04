Pais suspeitos de abuso sexual contra filha de dois anos são presos

Os pais de uma menina de apenas dois anos de idade são os principais suspeitos de abuso sexual e estão presos. O caso foi descoberto na Santa Casa de Misericórdia de Araxá, no Triângulo Mineiro.

A criança foi levada pela mãe para o hospital com dores. Durante o exame, uma médica detectou uma lesão vaginal recente e chamou a polícia. Uma unidade de patrulha da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu o caso, tratado como suspeita de abuso sexual.

Os policiais suspeitaram do pai da criança. Em conversa com a PM, a mãe, sempre que perguntada sobre o paradeiro dele, desconversava, de acordo com o boletim de ocorrência, e caiu em contradições.

Os policiais foram então a locais frequentados pelo suspeito e, no rastreamento, os patrulheiros abordaram um veículo do tio da menina e uma motocicleta, pilotada pela avó da criança. A PM desconfia que a fuga do suspeito estava sendo preparada.

Depois de quatro horas de buscas, os patrulheiros conseguiram localizar o pai escondido em um canavial. O celular da mãe, suspeita de ser co-autora dos atos, foi apreendido. O casal foi levado para a Delegacia de Polícia de Araxá.