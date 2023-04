Paulo Braga com os alunos do Senac Minas

Capinópolis, Minas Gerais. Uma palestra voltada para noções de marketing pessoal e gravação de vídeos para as redes sociais foi promovida aos alunos do Senac Minas na última quarta-feira (12.abr.23).

Paulo Braga, jornalista, administrador de empresas, e com especialização em comunicação e marketing, levou conhecimentos voltados à postura, apresentação pessoal e gravação de vídeos.

Os alunos do curso de Recursos Humanos participaram atentos, e interagiram com o palestrante durante toda a apresentação. A instrutora do curso é Maria Sueli Mateus Bizinotto.

Ao final, os alunos já estavam aptos a aplicar novas técnicas de gravação e fotografia, além de estarem mais preparados para se apresentarem diante de uma câmera.

“A tecnologia e as novas ferramentas de comunicação estão à nossa disposição, mas muitos ainda enfrentam a barreira da timidez, o que deve ser trabalhado. A pessoa que se comunica bem, consegue alcançar novos horizontes, seja na vida pessoal ou profissional. A arte da comunicação deve ser constantemente trabalhada, a fim de promover conexões importantes entre as pessoas”, disse o palestrante.

A palestra sobre Comunicação nas Redes Sociais faz parte da série “Inteligência Empreendedora”, desenvolvida por Paulo Braga.

Importância da comunicação

Algumas das razões pelas quais a comunicação pessoal é importante incluem:

Construção de relacionamentos: A comunicação pessoal é fundamental para construir e manter relacionamentos saudáveis e significativos com as pessoas ao nosso redor. Através da comunicação pessoal, podemos expressar nossos sentimentos, opiniões e necessidades, e ouvir os outros de forma ativa e empática.

Resolução de conflitos: A comunicação pessoal eficaz é um elemento-chave para a resolução de conflitos. Quando as pessoas são capazes de se comunicar de forma clara e respeitosa, é mais fácil chegar a um acordo mutuamente satisfatório.

Sucesso profissional: A comunicação pessoal é essencial para o sucesso profissional. Os profissionais que possuem habilidades de comunicação eficazes são mais propensos a serem promovidos, a liderar equipes eficazes e a estabelecer relacionamentos produtivos com clientes e colegas de trabalho.

Auto-expressão: A comunicação pessoal também nos permite expressar quem somos e nossos pensamentos e sentimentos únicos. Isso pode ajudar a construir nossa autoconfiança e autoestima.

Compreensão mútua: A comunicação pessoal é importante para garantir que as pessoas se compreendam mutuamente. Quando as pessoas se comunicam de forma eficaz, podem evitar mal-entendidos e garantir que suas mensagens sejam entendidas corretamente.