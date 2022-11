Palmeiras é campeão da Série A do Brasileirão

Antes de entrar em campo nesta quarta-feira (2) contra o Fortaleza, o Palmeiras conquistou de forma antecipada o título da Série A do Campeonato Brasileiro, pois o Internacional foi derrotado por 1 a 0 pelo América-MG pela 35ª rodada da competição.

Após superar o Athletico-PR por 3 a 1, na última terça-feira (25) na Arena da Baixada, o Verdão chegou aos 74 pontos e colocou uma mão na taça. A partir daí, para confirmar o título precisava apenas de um tropeço do Colorado, o que aconteceu nesta quarta. Com 61 pontos, quando faltam 4 rodadas, o time de Mano Menezes já não consegue ultrapassar mais a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira.

Desta forma, o Palmeiras entra em campo a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta, no Allianz Parque, para enfrentar o Fortaleza em uma partida que servirá para os jogadores celebrarem com os torcedores do Alviverde o título recém-conquistado.

Primeiro Brasileiro de Abel Ferreira

Este é o 11º título do Brasileiro do Palmeiras, que já conquistou a competição em 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018.

Já para o atual comandante do Verdão, Abel Ferreira, este é o primeiro Brasileiro de sua galeria de conquistas. Desde que chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020, o técnico português já conquistou a edições da Libertadores de 2020 e 2021, a Copa do Brasil de 2020, a Recopa Sul-Americana de 2022 e o Paulista de 2022.