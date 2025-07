Pâmela Volp é condenada a 14 anos por comandar rede de exploração sexual de travestis e mulheres trans em Uberlândia

Pâmela Volp quando atuava como vereadora em Uberlândia | Foto: ALINE REZENDE/Câmara Municipal de Uberlândia

A ex-vereadora de Uberlândia, Pâmela Volp, foi condenada a 14 anos, seis meses e 28 dias de prisão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e rufianismo — exploração financeira da prostituição alheia. A sentença foi proferida pela 1ª Vara Criminal de Uberlândia no dia 17 de julho.

Volp e outras sete pessoas foram denunciadas em 2023 pelo Ministério Público durante a Operação Libertas, que apurou um esquema de exploração sexual de travestis e mulheres trans em Minas Gerais e Santa Catarina.

Além de Pâmela, outras duas mulheres também foram condenadas. Uma delas, acusada de liderar o núcleo da organização em Criciúma (SC), recebeu pena de 21 anos, 10 meses e 18 dias de prisão. A terceira ré foi condenada a 14 anos, nove meses e 29 dias de reclusão. Todas também foram multadas e terão bens confiscados.

A Justiça determinou ainda o pagamento de indenização de R$ 20 mil a cada vítima. As penas deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado. O processo ainda cabe recurso.

As investigações revelaram que o grupo atuava desde 1997, com monopólio de pontos de prostituição, uso de violência e ameaça contra as vítimas, superfaturamento de próteses de silicone e cirurgias realizadas em clínicas clandestinas. A rede tinha alojamentos em Uberlândia e Criciúma, onde cobrava diárias das vítimas, e realizava o intercâmbio das travestis e mulheres trans entre os estados.

A defesa de Pâmela Volp foi procurada, mas ainda não se manifestou.