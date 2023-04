Papa nomeia novo bispo para Diocese de Divinópolis

O bispo auxiliar de Belo Horizonte dom Geovane Luís da Silva foi nomeado como bispo para a diocese de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A nomeação foi feita, nesta quarta-feira (19/4), pelo Papa Francisco.

Vacante desde 14 de dezembro de 2022, quando dom José Carlos de Souza Campos foi nomeado arcebispo de Montes Claros, no Norte do estado, a diocese de Divinópolis esteve sob os cuidados do administrador diocesano padre Paulo Sérgio Diniz Mendes.

A Diocese de Divinópolis é composta por 54 paróquias presentes em 25 municípios. Em mensagem dirigida aos fiéis, o novo bispo afirmou que assume “com alegria e esperança” a “nova missão eclesial”.

“Confiante na graça de Cristo Ressuscitado, que nunca nos abandona”, afirmou.

Dom Geovane também ressaltou que “humildemente bate à porta do coração de cada um pedindo abrigo, oração e a bênção necessária para que se torne realidade o lema que conduz sua vida e seu ministério: Sit amoris officium pascere dominicum gregem – Seja serviço de amor apascentar o rebanho do Senhor”.

Em nota a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) disse ter recebido “com alegria a notícia” e desejou um “profícuo ministério”. Citou também as palavras do Papa Francisco na Carta Apostólica, Misericordia et misera, datada do quarto ano do seu pontificado e publicada na ocasião do Jubileu Extraordinário da Misericórdia.

“A misericórdia é esta ação concreta do amor que, perdoando, transforma e muda a vida. É assim que se manifesta o seu mistério divino. Deus é misericordioso (cf. Ex 34, 6), a sua misericórdia é eterna (cf. Sal 136/135), de geração em geração abraça cada pessoa que confia n’Ele e transforma-a, dando-lhe a sua própria vida.”