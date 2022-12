Papai Noel chega à Capinópolis para renovar a magia do natal

Capinópolis, Minas Gerais. O bom velhinho chegou à Capinópolis, no Triângulo Mineiro, para renovar a magia do natal. A chegada de Noel ocorreu na noite da última sexta-feira (09.dez.2021), na Praça João Moreira de Souza — a praça central.

A praça recebeu decoração natalina, deixando o cartão postal de Capinópolis ainda mais belo. Antes da chegada de Papai Noel, duendes e personagens do mundo encantado levaram alegria às crianças.

Papai Noel chegou trazendo uma forte chuva, mas nem isso apagou o brilho do evento. O Papai Noel deixou uma mensagem aos capinopolenses.

“É natal, encham seus corações de alegria, união, paz e amor. Se agrupem em torno da felicidade, e via a essa cidade linda! Feliz natal!”, disse o bom velhinho, que fez questão de abraçar e posar para fotos com as crianças.

A programação das festividades natalinas em Capinópolis continuam. No dia 17 de dezembro, sábado, haverá a tradicional entrega de brinquedos na praça central. No dia 19, haverá a Cantata de Natal no Salão de Eventos João Felippe.

Na última semana, houve a apresentação do Ballet Fazendo Arte, com a representação de “O Quebra Nozes”. Ainda na sexta-feira (09), a Escola de Música Vicente de Paula Fontoura realizou a cantata.

Fotos