Para combater a fome em SP, Tarcísio promete aumentar Rede Bom Prato

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu hoje (20) a ampliação da Rede Bom Prato para combater a fome no estado. O candidato afirmou que pretende dobrar o número de unidades da rede em dois anos, se eleito,

“A gente quer, de imediato, aumentar a rede Bom Prato. A gente quer dobrar essa rede atingindo comunidades, atingindo áreas carentes de cidades que ainda não contam com esses restaurantes. A gente quer fazer isso já no primeiro ano. A gente quer colocar pelo menos mais 30 restaurantes, no primeiro ano, e fazer mais 30, no segundo”, disse em entrevista à TV Globo de São Paulo.

O candidato ainda afirmou que irá implementar um programa de transferência de renda atrelado à frequência escolar. “Nós temos 300 mil alunos no ensino médio que recebem uma bolsa de R$ 100 por mês ao longo de 10 meses. Nós vamos ampliar isso para todo o ensino médio, ou seja, 1,2 milhão estudantes recebendo uma bolsa de R$ 120 por mês ao longo dos 12 meses”, disse.

Tarcísio prometeu ainda que, se eleito, os alunos poderão se alimentar nas escolas durantes as férias. “Não vamos interromper o fornecimento da merenda escolar nos períodos de recesso”, disse.