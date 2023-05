Parceria do Google em projeto de cobertura hiperlocal

A pandemia de COVID-19 jogou luz sobre um grande desafio nacional: a falta de cobertura jornal ística local, principalmente em pequenos municípios e microrregiões do país. São os chamados desertos de notícias, lugares onde a falta de veículos de comunicação e jornalistas deixam o poder público local livre do olhar inquisidor da imprensa e a sua população desabrigada de informações essenciais.

Em Minas Gerais, o grupo Diários Associados contou com o apoio do Google por meio da Google News Initiative para, em 2020, lançar a Rede de Notícias. O projeto nasceu com o objetivo de expandir a cobertura noticiosa em Minas Gerais, focando em áreas com déficit de produção jornalística. Ele oferece uma plataforma em que jornalistas freelancers podem se cadastrar para colaborar contando histórias de suas cidades e regiões de Minas Gerais. O estado é o terceiro mais populoso do país e o maior em número de municípios.

“Minas Gerais é um estado com 550 mil km² de extensão, maior que países como a França, por exemplo, e com população de mais de 20 milhões de habitantes. São 853 municípios sendo que, segundo o Atlas da Notícia de agosto de 2020, aproximadamente 70% destes não possuem, ao menos, um veículo de comunicação local”, diz Mayara Souza, gerente de Marketing e Produto dos Diários Associados.

Em seu lançamento, o projeto focava em temas sobre COVID-19 e contou com 20 jornalistas freelancers distribuídos pelas macrorregiões de Minas Gerais: Central, Zona da Mata, Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Noroeste, Norte, Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce. Hoje, o projeto atua de maneira mais ampla, tanto sobre suas pautas, que abordam temáticas e perspectivas diversas sobre o dia a dia das regiões, quanto sobre sua distribuição. Ao todo, atualmente são 117 profissionais espalhados por todo o estado colaborando com a cobertura jornalística local.

“Desenvolvemos a plataforma da Rede de Notícias para difundir o jornalismo profissional por todas as regiões de Minas Gerais. Apoiar iniciativas de combate aos desertos de notícias é uma prioridade para o Google e, com certeza, este é um projeto de grande impacto não só para o ecossistema jornalístico, como também para a sociedade civil. A informação não pode ser um privilégio de alguns e estamos trabalhando para isso”, afirma Henrique Matos, Diretor de Parcerias de Notícias do Google na América Latina.

NOTÍCIAS QUE IMPACTAM

O projeto Rede de Notícias reforça a produção jornalística e impacta a vida de cidadãos de pequenas regiões de Minas Gerais, assim como a dos profissionais que se cadastram na plataforma para contribuir com as histórias locais.

“O projeto possibilitou vivenciarmos o impacto da cobertura jornalística de forma positiva na sociedade: os moradores de Ponte Nova, por exemplo, estavam havia seis meses sem remédios para problemas renais na rede pública e tiveram acesso aos medicamentos dois dias após a publicação da matéria”, aponta Mayara Souza. “Com um time qualificado, trabalhando de maneira atuante, organizações jornalísticas mostram sua relevância para mudar a vida das pessoas.”

A Rede de Notícias é também uma fonte de renda para os profissionais jornalistas que se cadastram na plataforma. A remuneração é acumulada por conteúdo publicado. Renato Manfrim participa da plataforma como repórter do Triângulo Mineiro e encontrou na Rede uma fonte de remuneração importante durante o período da pandemia. “A Rede de Notícias se tornou a minha principal fonte de renda. Eu vivia de música, o que, com a pandemia, tornou-se algo insustentável”.

Já Camilla Dourado, repórter dedicada a cobrir a Região do Sul de Minas, encontrou na Rede uma renda complementar sem ter que sair de casa, durante a sua gravidez. “Minha experiência tem sido ótima. A plataforma é fácil e prática de mexer, a fonte de renda também é boa, pois consigo conciliar com outro trabalho e seguir trabalhando no conforto da minha casa”.

Camilla ainda ressalta a importância de dar mais voz para as pessoas e histórias da sua região. “O Estado de Minas tem uma abrangência grande e reportar os acontecimentos do interior é muito importante. Não só os problemas do dia a dia, mas temos personagens com histórias bacanas que merecem ter voz”, completa.

A Rede Notícias conta hoje com mais de 500 matérias locais produzidas mensalmente. O veículo, por sua vez, atingiu crescimento de 35,4% no volume de visualizações de página dentro da Região Metropolitana e Colar Metropolitano de BH.