Parceria entre drogarias e PBH amplia locais de vacinação contra gripe

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou, nesta segunda-feira (17/4), uma parceria com duas redes de drogarias na capital, a Drogaria Araujo e a Droga Clara. Serão ao todo 20 locais de vacinação nas unidades das empresas, sendo 10 lojas da Araujo e outras 10 da Droga Clara.

Para esses locais podem se vacinar os idosos a partir de 60 anos, as gestantes e mulheres que deram à luz até 45 dias após o parto, pessoas imunossuprimidas, trabalhadores da área de saúde e pessoas com comorbidades. Foram também convocados pela PBH a população acamada e residentes em instituições de longa permanência, que vão receber a vacina contra a gripe em suas residências.

As crianças de seis meses a 5 anos de idade também já podem ser imunizadas contra a gripe. No entanto, de acordo com o comunicado da Administração Municipal, a vacinação desse público ocorre somente nos Centros de Saúde da capital.

Para os adultos, além dos 152 Centros de Saúde e das 20 drogarias, a vacinação também ocorre em outros quatro postos extras (veja os endereços abaixo). Os demais grupos definidos pelo Ministério da Saúde como público prioritário deverão ser convocados nas próximas semanas. A campanha ocorre até o dia 31 de maio.

O objetivo da vacinação contra a gripe é reduzir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. O imunizante é trivalente e protege contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B). Ainda é importante reforçar que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, a vacina da gripe e outros imunizantes, como a vacina da covid-19.

Campanha de Vacinação contra a gripe 2023

Postos Extras

Faculdade UNA (Centro-Sul) – Rua Aimorés, 1.451 – Lourdes

Funcionamento das 08h às 16h

Faculdade Universo (Nordeste) – Rua Paru, 762 – Nova Floresta

Segunda a sexta-feira das 08h às 12h

Segunda, quarta e quinta-feira das 13h às 17h

Centro Universitário UNI-BH (Oeste) – Rua Líbero Leone, 259 – Buritis

Funcionamento das 09h às 16h

Faculdade Anhanguera (Venda Nova) – Rua Padre Pedro Pinto, 1.315 – Venda Nova

Funcionamento: das 09h às 18h

Drogaria Araujo

Barreiro

Av. Waldyr Soeiro Emrich, 2.300 – Milionários

Segunda a sexta-feira: das 10h às 19h

Sábado: das 08 às 12h

Centro-Sul

Rua Rio de Janeiro, 337 – Centro

Segunda a sexta-feira: das 08h às 17h

Sábado: das 08 às 12h

Rua do Ouro, 870 – Serra

Segunda a sexta-feira: das 08h às 17h

Sábado: das 08 às 12h

Leste

Rua Niquelina, 403 – Santa Efigênia

Segunda a sexta-feira: das 08h às 17h

Sábado: das 08 às 12h

Noroeste

Av. Américo Vespúcio, 1.271 – Aparecida

Segunda a sexta-feira: das 08h às 17h

Sábado: das 08 às 12h

Nordeste

Rua Queluzita, 12 – Fernão Dias

Segunda a sexta-feira: das 08h às 17h

Sábado: das 08 às 12h

Norte

Av. Doutor Cristiano Guimarães, 2.743 – Planalto

Segunda a sexta-feira: das 15h às 23h

Sábado: das 08 às 12h

Oeste

Av. Silva Lobo, 1.164 – Nova Granada

Segunda a sexta-feira: das 10h às 19h

Sábado: das 08 às 12h

Pampulha

Av. Presidente Antônio Carlos, 7.920 – São Luiz

Segunda a sexta-feira: das 09h às 18h

Sábado: das 08 às 12h

Venda Nova

Av. Leontino Francisco Alves, 231 – Serra Verde

Segunda a sexta-feira: das 07 às 16h

Sábado: das 08 às 12h

Droga Clara

Barreiro

Av. Visconde de Ibituruna, 102 – Barreiro

Segunda a sexta-feira: das 08 às 17h

Oeste

Av. Raja Gabaglia, 1.744 – Santa Maria

Segunda a sexta-feira: das 09h às 17h

Sábado: das 09h às 13h

Centro-Sul

Av. Santos Dumont, 776 – Centro

Segunda a sexta-feira: das 09h às 17h

Sábado: das 08h às 13h

Rua Caetés, 409 – Centro

Segunda a sexta-feira: das 08 às 21h

Sábado: das 08 às 17h

Av. Afonso Pena, 550 – Centro

Segunda a sexta-feira: das 08 às 17h

Rua dos Carijós, 571 – Centro

Segunda a sexta-feira: das 08h às 18h

Av. Augusto de Lima, 1.400 – Barro Preto

Segunda a sexta-feira: das 11h às 20h

Venda Nova

Rua Padre Pedro Pinto, 882 – Venda Nova

Segunda a sexta-feira: 09h às 19h

Rua Doutor Álvaro Camargos, 2.023 – Santa Mônica

Segunda a sexta-feira: das 09h às 17h

Sábado: das 08h às 13h

Pampulha

Av. Abílio Machado, 1.740 – Alípio de Melo