Parque Municipal ficará aberto até as 21h a partir desta terça-feira (7/3)

Quem estiver passando pela Região Central de Belo Horizonte e quiser aproveitar para visitar um dos pontos mais conhecidos da capital, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, terá mais tempo para isso. A partir desta terça-feira (7/3), o local ficará aberto até as 21h, de terça a sábado. A intenção é ampliar o acesso ao lazer e a ocupação dos espaços públicos na cidade.

A iniciativa faz parte do programa ‘Centro de Todo Mundo’, lançado nesta segunda-feira (6/3), pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O objetivo das iniciativas é revitalizar a Região Central da capital, aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer, além de melhorar as opções de mobilidade, cultura , desenvolvimento e segurança na cidade.

Rua Sapucaí e Edifício Sulacap

Outras medidas anunciadas pela PBH são o fechamento da Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul, para o trânsito aos domingos e a desapropriação dos imóveis do Edifício Novo Sul América, popularmente conhecido como Edifício Sulacap, localizados na Avenida Afonso Pena, 961, no Centro.

O fechamento da rua Sapucaí começa já no próximo domingo (12/3) e vai possibilitar atividades de lazer, cultura e gastronomia no local. Já as desapropriações se destinam à valorização do patrimônio histórico e cultural, e a restituição da Praça da Independência, na Avenida Afonso Pena entre as ruas da Bahia e dos Tamoios.