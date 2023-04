Passagem de ônibus em BH: aumento será de R$ 72 por mês

O aumento no preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte de R$ 4,50 para R$ 6 a partir de domingo vai obrigar os passageiros a gastar R$ 72 por mês com o transporte público. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) o reajuste da tarifa nesta quarta-feira (19/4). A mudança no valor representa uma alta de 33,3% (R$ 1,50) sobre cada passagem.

Hoje, passageiros que usam dois ônibus por dia gastam R$ 216 por mês, considerando uma rotina de viagens de segunda a sábado. Com o reajuste para R$ 6, os gastos com transporte passarão para R$ 288: um aumento mensal de R$ 72. Este valor extra que os usuários terão de desembolsar corresponde a exatas 16 tarifas atuais ou oito dias de ida e volta. É como se o mês tivesse uma semana a mais de gastos com transporte.

Quem precisa usar quatro ônibus por dia gasta atualmente R$ 324 por mês, considerando uma rotina de viagens de segunda a sábado. Com o reajuste para R$ 6, os gastos com transporte passarão para R$ 432: um aumento mensal de R$ 108. Vale lembrar que quem paga a passagem com cartão BHBUS tem desconto de 50% na segunda tarifa.

Quem recebe salário mínimo (R$ 1.302) e paga a própria passagem para trabalhar gasta hoje o equivalente a 16,5% da sua renda com transporte, mantendo o exemplo de duas viagens diárias, de segunda a sábado. Após o aumento da tarifa dos ônibus, o percentual subirá para 22%.

Leia também: Passagem de ônibus em BH vai custar R$ 6 a partir de domingo