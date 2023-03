Passos confirma morte por dengue grave

A Santa Casa de Misericórdia de Passos, no Sul de Minas, confirmou no início da noite de domingo (5/3), a primeira morte na cidade em decorrência da dengue grave. A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) enviou o material para ser analisado. O município vive um surto da doença, com 2.636 casos, segundo o último boletim de da SES-MG (Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais), divulgado em 27 de fevereiro. O motivo é a deficiência nas visitas aos pontos de risco e surgimento do Aedes. Passos tem o segundo maior índice no ranking estadual, atrás de Montes Claros, superando até mesmo Belo Horizonte