Passos lidera em número de mortes por dengue em Minas

A cidade de Passos, no Sudoeste de Minas Gerais, lidera, com Uberlândia, no Triângulo, e João Pinheiro, no Noroeste, em número de mortes em decorrência da dengue no estado em 2023. Cada uma registra seis mortes confirmadas pela doença. É o que mostra o boletim de arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado nessa quinta-feira (4/5).

De acordo com o boletim, o número de óbitos em investigação subiu de 14 para 16, em uma semana. Passos tinha quatro mortes confirmadas e quatro em investigação, agora são seis óbitos confirmados e dois em investigação. São Sebastião do Paraíso, que registrava quatro mortes em investigação, agora tem sete. Itaú de Minas tem quatro óbitos em investigação e Alpinópolis, Fortaleza de Minas e Piumhi têm uma cada.

Na Santa Casa de Misericódia de Passos, há seis pacienes internados com dengue, dos quais uma criança.

Segundo o boletim da SES, o número de casos prováveis da doença chegou a 26.084, sendo que 12.097 foram confirmados nas 37 cidades sob jurisdição da Superintendência Regional de Saúde (SRS). Passos, com 11.395 notificações de dengue, sendo 8.569 confirmadas para a doença, é o terceiro município com maior número de casos prováveis em Minas Gerais neste ano, atrás de Montes Claros (18.753) e Belo Horizonte (15.872). Na região, Passos responde por 43% dos casos prováveis e cerca de 70% das confirmações da doença.

Casos de dengue fazem Santa Casa de Passos bater recorde De acordo com a SES, a região tem 70 casos prováveis de chikungunya, sendo 45 deles em Piumhi. Passos e São Sebastião do Paraíso, com cinco notificações cada, e Monte Santo de Minas, Pimenta e Itaú de Minas, com três casos prováveis em cada, aparecem entre as cidades com mais ocorrências. Os outros registros da doença são em Capitólio, Cássia, Pratápolis, Delfinópolis, Fortaleza de Minas e São Tomás de Aquino, com uma notificação em cada.

Neste ano, a SES registra seis casos prováveis de zika na região, sendo cinco em Piumhi e um em Passos.

Ministério Públco apura negligência no combate à dengue