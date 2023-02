Passos supera BH em número de casos prováveis de dengue

Acesso rápido SubnotificaçõesSistema ovitrampas A cidade de Passos, no Sudoeste de Minas, superou Belo Horizonte em número de prováveis casos de dengue . De acordo com boletim divulgado nessa segunda-feira (13/02), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o número de casos em Passos aumentou 86,58% em uma semana e atingiu 1.612. Com isso, fica em segundo lugar entre os municípios com o maior número de notificações no Estado, atrás somente de Montes Claros (3.846) e mais do que Belo Horizonte (1.397 casos prováveis de dengue).

Neste ano, em 44 dias, Passos atingiu 53,77% dos 2.998 casos prováveis da doença registrados no ano passado, mais da metade. A média diária subiu de 23,3, até o dia 6 de fevereiro, para 36,6 nesta segunda-feira. Na região, já são 2.260 ocorrências, o que representa crescimento de 92,05% em uma semana.

O boletim desta segunda-feira, referente à sexta semana epidemiológica de dengue, chikungunya e zika, mostra que o número de municípios que integram a Superintendência Regional de Saúde de Passos sem casos prováveis da doença (número de notificações, exceto os casos descartados) caiu de dez para cinco entre os dias 6 e 13 deste mês. No mesmo período, as cidades que têm mais de cem notificações passaram de duas para quatro.

Subnotificações

De acordo com o secretário Municipal de Saúde de Passos, Thiago Agnelo Salum, o número significante de dengue reflete um trabalho extremamente bem feito pela equipe mobilizada em notificações no setor de epidemiologia. "Como o trabalho desta nossa equipe não tem subnotificação, aparece com o número de casos maiores do que cidades grandes, como Belo Horizonte, que pode não ter equipes tão eficazes", disse Salum.



Sistema ovitrampas

"Este controle funciona por meio de várias estratégias específicas com coleta de ovos antes da eclosão. Conseguimos controlar um número significativo desta população e já fazer a identificação do vírus circulante no município", explicou Guimarães.