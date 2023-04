Pastor chama policial de demônio ao tentar impedir ordem de despejo

O que era para ser o cumprimento de uma ordem de despejo virou uma discussão sobre valores cristãos em vídeo que circula nas redes sociais. As imagens mostram um policial tentando convencer um pastor, que se identifica como irmão Valdomiro, a deixar a casa por conta de uma ordem judicial por falta de pagamento do aluguel.

Os homens vestem a farda da Polícia Militar de Minas Gerais, mas não é possível saber em que cidade o caso aconteceu. O vídeo já com o religioso xingando um dos policiais: “O sangue de Jesus te rebenta, demônio”.

Enquanto o pastor pede para que ele cale a boca, o policial olha para um dos colegas e dá risada. O militar então pergunta ao religioso se ele quer "cumprir o ministério dando um mau testemunho”, diz, se referindo a realizar cultos, tendo uma má conduta. O pastor argumenta: “Estou fazendo do jeito que Jesus mandou”.

Ainda tentando resolver as coisas pacificamente, o policial pergunta se Valdomiro “foi luz e bênção na vida da mulher que alugou a casa para ele”. “A mulher teve que ficar te cobrando, teve que pagar advogado, ir na justiça, pagar um caminhão porque o senhor não pagava o aluguel”, argumenta. Como resposta, o pastor chama o homem de satanás. O segundo policial,no fundo da imagem, cai na gargalhada.

Como resposta, o militar diz que o pastor está “deixando o demônio te usar”. O religioso apenas diz que vai continuar fazendo a “vontade de Deus”. Os dois seguem na discussão e, em determinado momento, Valdomiro diz que o homem não é um cristão verdadeiro e precisa se converter. Ele até se oferece para fazer o batismo ali mesmo. Já com jeito de impaciente, o policial encosta no revólver que carrega. “Minha arma é benção para as pessoas. Eu tenho ela há 16 anos e nunca matei ninguém”, diz.

O pastor dá um salto. “Deus te deu foi livramento de falar comigo”, sugerindo que o policial está possuído e que só ele pode salvá-lo. O religioso sai rindo. Em um segundo vídeo, o pastor segura uma bíblia e prega para o policial. Os internautas se divertiram com o vídeo, ressaltando a “cara de pau” do pastor e a paciência do policial. "A paciência desses policiais é bíblica, a paciência de Jó", definiu uma internauta.