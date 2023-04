Pastora anuncia morte de homem no mesmo dia em que ele é executado em Minas

Após receber a “revelação” de uma pastora, de que morreria, Kelber Couto Lima, de 30 anos, foi executado a tiros ao sair de uma igreja em Caratinga, na Zona da Mata mineira, na noite da última segunda-feira (24/4). A conversa entre a religiosa e o rapaz teria sido flagrada por testemunhas que estavam no local, segundo registrado pela Polícia Militar (PM) no boletim de ocorrência.

O homem, porém, não deu importância ao alerta, mas permaneceu no templo alguns minutos antes de ir embora. O corpo do rapaz foi encontrado mais tarde caído no meio da via, com a cabeça ensanguentada, no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde ele foi atingido com disparos de arma de fogo