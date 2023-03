Pátio do Aeroporto da Pampulha está sem espaço para abrigar novas aeronaves

O Aeroporto da Pampulha não recebe e não pode receber novos voos desde a manifestação contra o fechamento do Aeroporto Carlos Prates. Quinze aviões do Carlos Prates pousaram no pátio do aeródromo da Pampulha, ocupando todo o espaço disponível. Apenas as aeronaves com hangar ou em situação de emergência podem pousar no local. A informação foi confirmada pelo Estado de Minas por meio da simulação de um plano de voo na tarde desta quinta-feira (30/3).

Segundo Estevan Velásquez, da Associação Voa Prates, durante a manifestação de ontem, 40 aviões tentaram pousar, entretanto, apenas 15 receberam autorização da torre de controle. Os demais voltaram para o Carlos Prates.

Desde então, o pátio, que tem 51 vagas, está cheio e indisponível para novos voos. Isso quer dizer que apenas empresas e órgãos que têm hangares no local podem utilizar a pista, com espaço reservado para guardar aeronaves.

Mas, caso um avião sem hangar tente fazer o plano de voo com destino à Pampulha, será negado a ele, já que a região reservada para esse tipo de situação foi completamente preenchida.

Estado de Minas, por meio do Ainda de acordo com Velásquez, o plano deve ser feito com duas horas de antecedência. Em uma simulação para o, por meio do aplicativo utilizado por pilotos, ele tentou planejar um voo saindo do Carlos Prates e chegando na Pampulha, mas a ação foi recusada, justamente pela necessidade de ter um hangar para abrigar o novo avião.

Apesar disso, em situações de emergência, a pista estaria liberada para pousos. Isso vale também para aeronaves do Estado, que podem utilizar os hangares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

"É a realidade. e Isso vai acontecer a partir de sábado, quando o Carlos Prates for fechado. Quinze aviões fecharam o Aeroporto da Pampulha; Pará de Minas tem nove vagas; Divinópolis, mais 15. Ainda assim, faltam 108 aeronaves que não têm onde ficar", diz Estevan Velásquez.

A assessoria do aeroporto preferiu não comentar a falta de espaços e afirma, por meio de nota, que "segue operacionalmente funcionando e respeitando as restrições de posições de pátio, de acordo com as normas e orientações de segurança previstas pela agência reguladora, ANAC".