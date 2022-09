Patrocínio: homem de 38 anos é morto em briga por causa de mulher

Armas apreendidas pela PM após homicídio em Patrocínio | Foto: Polícia Militar/Divulgação

Patrocínio, Minas Gerais. Uma briga de dois homens no último domingo (11.set.22), no Bairro Serra Negra, acabou em tragédia em Patrocínio. Um homem de 38 anos foi morto a facadas durante uma briga motivada por uma mulher. A autor das facadas é um outro homem de 40 anos — ambos tiveram um relacionamento com uma mesma mulher.

A Polícia Militar (PM) informou que houve um desentendimento entre os dois envolvidos, que já tiveram relação com uma mulher. Eles estavam com facas no momento da briga.

O homem de 38 anos foi atingido no abdômen, braço e peito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o homem de 40 anos teve ferimentos na cabeça e no rosto, e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o Atendimento médico, ele foi levado para a delegacia e preso em flagrante.