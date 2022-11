Patrocínio: joias avaliadas em R$ 150 mil são furtadas de residência

O furto de joias e produtos de luxo avaliados em cerca de R$ 150 mil foi registrado em Patrocínio no último fim de semana. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu no sábado (26), mas o registro da ocorrência foi realizado no domingo (27).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram acionados por volta das 22h25 para atender um suposto sequestro na Rua Serra do Roncador. Na ligação, o denunciante afirmou que um homem teria sido abordado e jogado dentro de uma van.

No entanto, quando a PM chegou ao local encontrou cerca de 15 pessoas brigando. Mesmo com a presença dos militares, os envolvidos continuaram discutindo. Por isso, foi necessário pedir reforço policial.

Ainda segundo a ocorrência, enquanto os militares aguardavam o reforço, o homem, que apresentava sinais de embriaguez, entrou em uma casa e retornou com uma arma de fogo na mão. Ao retornar, ameaçou as pessoas, principalmente, o ex-sogro do irmão dele.

Ele, então, ignorou os pedidos para que soltasse a arma, mantendo ela apontada na direção do grupo. Assim, os militares dispararam na direção dele, sendo que um dos tiros acertou o joelho esquerdo.

O homem foi socorrido pela PM e encaminhados para o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde permanece internado. O irmão dele, que estava ameaçando o próprio pai com uma faca, também foi preso.

Conforme os militares, a arma utilizada pelo homem baleado era uma réplica. O simulacro e a faca usada pelo irmão dele foram apreendidos.