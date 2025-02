Paulo Fernando Cavalcanti de Morais Filho: solicitação de Licença de Operação Corretiva – LAC1 (LOC) – Fazenda São José

Nota pública de requisição de licença de Operação à Unidade Regional de Regularização Ambiental

O Empreendedor Paulo Fernando Cavalcanti de Morais Filho, nos termos do art. 30 da Deliberação Normativa Copam nº 217, de 2017, torna público que solicitou à Unidade Regional de Regularização Ambiental URA /TM a Licença de Operação Corretiva – LAC1 (LOC) do empreendimento Fazenda São José (Gleba 1 e Gleba 2) matrículas 62.940 e 25.496, para a atividade Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, localizada nos municípios do Prata e Ituiutaba, Minas Gerais, Classe 3, conforme solicitação no Sistema de Licenciamento Ambiental nº 2024.10.04.003.0002308.

