PBH aprovou mais de 1,3 mil servidores nos 4 primeiros meses de 2023

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou recentemente que, entre janeiro e abril deste ano, foram aprovadas 1.314 pessoas em concursos públicos na capital. As áreas com maior número de aprovações são saúde, educação e segurança.

De acordo com o órgão, esse número representa um aumento de mais de 1.000% em comparação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, quando apenas 109 convocações foram feitas e publicadas no Diário Oficial do Município.

Fernanda Neves, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, explicou que o objetivo é expandir e aprimorar ainda mais a prestação de serviços na capital.

Leia também: Confira as novidades que a Prefeitura vai implantar no centro de BH "Apesar das restrições orçamentárias para o crescimento do quadro de funcionários, a Prefeitura tem dado prioridade à recomposição de profissionais nas áreas que têm um maior impacto na vida dos cidadãos, como saúde e educação. Em 2024, novos editais de concursos deverão ser publicados", afirmou a subsecretária.

A PBH informou que, nos primeiros quatro meses de 2023, foram convocados 625 profissionais do último concurso público na área da saúde, dos quais 207 são médicos e 228 são enfermeiros, representando a maioria dos convocados.

Na área da educação, foram nomeados 213 professores para escolas infantis e outros 202 para o ensino fundamental nos últimos meses.

Por fim, na área da segurança, especificamente para a Guarda Civil Municipal, foram convocados 235 agentes, sendo que 20% dessas vagas são reservadas para mulheres. A expectativa é que, ao final de todas as etapas de seleção, um total de 500 novos guardas sejam integrados à corporação.

O processo seletivo tem ocorrido de forma regionalizada, com vagas distribuídas em três macrorregiões:

Região 1 (Barreiro, Noroeste e Oeste)

Região 2 (Centro-sul, Leste e Nordeste)

Região 3 (Norte, Pampulha e Venda-Nova)