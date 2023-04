PBH dobra centros de saúde que vacinam crianças contra a COVID

Para que as crianças sejam vacinadas, é necessário que os pais ou responsáveis as acompanhem aos centros de saúde e apresentem, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina.

Se as crianças forem acompanhadas por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, que pode ser baixado clicando aqui , devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis. Os requisitos para que os pequenos recebam a vacina contra a COVID-19 são:

– Ter entre 6 meses e 11 anos, 11 meses e 29 dias na data da vacinação.

– Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Veja também: Minas intensifica segurança e restrições nas escolas após ameaças

Locais de vacinação

Ponto extra

Abertta Saúde (Funcionamento das 8h às 16h30) – Av. Bernardo Monteiro, 831 – bairro Funcionários

Regional Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima – Praça Modestino Sales Barbosa, 100 – bairro Flávio Marques Lisboa

Centro de Saúde Bonsucesso – R. Doutor Cristiano Rezende, 1875 – bairro Bonsucesso

Centro de Saúde Itaipu / Jatobá – Rua Wanderley de Sales Barbosa, 350 – bairro Marilândia

Centro de Saúde Mangueiras – Rua Chafariz, 4 – bairro Petrópolis

Centro de Saúde Regina – Rua Aristolino Basilio de Oliveira, 467 – bairro Regina

Centro de Saúde Urucuia – Rua Nelson de Paula Pires, 411 – bairro Pongelupe

Regional Centro-Sul

Centro de Saúde Padre Tarcíso – Rua Coronel Jorge Davis, 500 – bairro Nossa Senhora do Rosário

Centro de Saúde Cafezal – Rua Bela Vista, 30 – bairro Serra

Centro de Saúde Carlos Chagas – Av. Francisco Sales, 1.715 – bairro Santa Efigênia

Centro de Saúde Conjunto Santa Maria – Rua Pastor Benjamim Maia, 57 – bairro Luxemburgo

Centro de Saúde Santa Rita – Rua Cristina, 961 – bairro São Pedro

Centro de Saúde Tia Amância – Rua Iraí, 248 – bairro Coração de Jesus

Regional Leste

Centro de Saúde Alto Vera Cruz – Rua General Osório, 959 – bairro Alto Vera Cruz

Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes – Av. Petrolina 871 – bairro Sagrada Família

Centro de Saúde Mariano de Abreu – Rua Barreiro, 1.007 – bairro Casa Branca

Centro de Saúde Pompeia – Rua Leopoldo Gomes, 440 – bairro Pompeia

Centro de Saúde Santa Inês – Rua Itumirim, 50 – bairro Santa Inês

Centro de Saúde São Geraldo – Av. Itaituba, 318 – bairro São Geraldo

Regional Nordeste

Centro de Saúde Alcides Lins – Rua Panema, 275 – bairro Concórdia

Centro de Saúde Goiânia – Rua Pomba, 677 – bairro Goiânia

Centro de Saúde Leopoldo – Chrisóstomo de Castro – bairro Rua Leôncio Chagas, 157 União

Centro de Saúde Maria Goretti / Ipê – Rua Herculano Soares Rocha, 780 – bairro Ipê

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro – Rua Três mil e Setenta e Quatro, 555 – bairro Paulo Vl

Centro de Saúde São Paulo – Rua Aiuruoca, 455 – bairro São Paulo

Regional Noroeste

Centro de Saúde Coqueiros – Rua Eneida, 1.583 – bairro Coqueiros

Centro de Saúde Carlos Prates – Rua Riachuelo, 35 – bairro Carlos Prates

Centro de Saúde Dom Cabral – Praça da Comunidade, 50 – bairro Dom Cabral

Centro de Saúde Ermelinda – Avenida Paes de Abreu, 114 – bairro Vila Ermelinda

Centro de Saúde Jardim Filadélfia – Rua Régida, 309 – bairro Jardim Filadelfia

Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes – Rua Escravo Isidoro, 601 – bairro Pedreira Prado Lopes

Regional Norte

Centro de Saúde Aarão Reis – Rua Waldomiro Lobo, 177 – bairro Aarão Reis

Centro de Saúde Floramar – Rua Igaraúnas, 15 – bairro Floramar

Centro de Saúde Guarani – Rua Pacaembú, 160 – bairro Guarani

Centro de Saúde Jaqueline – Rua Agenor de Paula Estrela, 200 – bairro Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Felicidade – Rua Vinte e Oito, 32 – bairro Jardim Felicidade

Centro de Saúde Tupi – Rua Jorge Amado, 91 – bairro Tupi

Regional Oeste

Centro de Saúde Betânia – Rua Canoas, 678 – bairro Betânia

Centro de Saúde Cabana – Rua Centro Social, 536 – bairro Cabana

Centro de Saúde Cicero Idelfonso – Rua Aguanil, 238 – bairro Vista Alegre

Centro de Saúde Salgado Filho – Rua Campina Verde, 375 – bairro Salgado Filho

Centro de Saúde Santa Maria – Rua das Pérolas, 123 – bairro Santa Maria

Centro de Saúde Ventosa – Rua Corcovado, 1.522 – bairro Jardim América

Regional Pampulha

Centro de Saúde Dom Orione – Av. Otacílio Negrão de Lima, 2.220 – bairro São Luiz

Centro de Saúde Padre Tiago – Av. João XXIII, 1.233 – bairro Alípio de Melo

Centro de Saúde São Francisco – Rua Viana do Castelo, 485 – bairro São Francisco

Centro de Saúde Trevo – Rua José Simplício Moreira, 1.144 – bairro Trevo

Centro de Saúde Ouro Preto – Rua Jonas Jean, 77 – bairro Ouro Preto

Centro de Saúde Santa Amélia – Rua Antero de Quental, 185 – bairro Santa Branca

Regional Venda Nova