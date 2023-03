PBH esclarece que ônibus continuam aceitando dinheiro de passageiros

No último sábado (18/3) a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou a Lei 11.459 no Diário Oficial do Município (DOM). Para suas linhas, ela determina a criação de um sistema de bilhetagem eletrônica para o transporte público municipal e concede 90 dias para a adaptação.

Nesta terça-feira (21/3), a PBH publicou em seu portal oficial , em razão de interpretações acerca da lei, que "o texto não veda o pagamento com dinheiro dentro dos ônibus. A modalidade poderá ocorrer nos coletivos, junto com as novas possibilidades, como cartões de crédito e débito, QR Code, PIX, cartão BHBus, entre outras”. E continua: “o objetivo da lei é proporcionar melhorias, avanços tecnológicos e novas opções de pagamento da tarifa do transporte coletivo”.

Ainda segundo a prefeitura , outras vantagens que o novo sistema trará é a facilitação da contagem de passageiros, coleta de dados para o planejamento urbano e a redução da circulação de dinheiro dentro dos ônibus, garantindo mais segurança a operadores e passageiros.

A nova lei estabelece que as concessionárias terão que apresentar um projeto-piloto do sistema de bilhetagem eletrônica, num prazo de 90 dias. Após essa apresentação a PBH regulamentará a implantação das melhorias do serviço.