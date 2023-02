PBH inicia cadastro para inscrições de meio passe estudantil

A Prefeitura de Belo Horizonte liberou, na segunda-feira (6/2), o cadastro para a inscrição para o programa Meio Passe Estudantil. Os interessados têm até 17 de fevereiro para fazer o registro através deste link

O meio passe estudantil pode ser solicitado por estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens Adultos (EJA) que morem a uma distância igual ou superior a 1km da escola que frequentam. O benefício é equivalente a 50% do valor das tarifas pagas no percurso de ida e volta entre a residência e a escola do aluno beneficiário.

*Estagiária sob supervisão