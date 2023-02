PBH inicia nesta segunda-feira a vacinação bivalente contra a COVID-19

A Prefeitura de Belo Horizonte vai iniciar nesta segunda-feira (26/2) a vacinação contra a COVID-19 aplicando a vacina bivalente em idosos maiores de 80 anos e imunossuprimidos com mais de 12 anos, conforme orientação do calendário do Ministério da Saúde.

A aplicação deste imunizante aumenta a proteção das variadas cepas da enfermidade que circulam pelo mundo. Entre elas a variante Ômicron.

As pessoas que podem tomar a bivalente, precisam ter tomado duas doses da vacina anterior, com intervalo de ao menos quatro meses da última dose contra a COVID-19 recebida.

Para tomar a vacina, os idosos devem levar documento de identidade, cartão de vacina com duas doses de vacinação e não ter tido coronavírus com início de sintomas no último mês.

Já entre os imunossuprimidos estão pessoas que fazem tratamento quimioterápico, transplantados, pessoas vivendo com HIV/Aids, doenças auto inflamatórias, os que fazem hemodiálise, doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.