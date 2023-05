PBH oferece curso para salgadeira, auxiliar de cozinha e quitandas mineiras

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está com inscrições abertas para novas turmas dos cursos das Trilhas de Gastronomia do Programa Valorizar a Gastronomia articulada à Agroecologia. A iniciativa é vinculada à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do administrativo municipal.

Nesta edição, as vagas ofertadas são para as formações em auxiliar de cozinha, salgadeira(o) e quitandas mineiras. Serão 30 vagas para ampla concorrência e 75 vagas reservadas para públicos prioritários. Os cursos são gratuitos e os interessados podem se inscrever até esta quinta-feira (11), por meio de um formulário.

As aulas têm início no dia 22 de maio e serão ministradas no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha (CRESAN), que fica na Avenida Antônio Carlos, 821, São Cristóvão. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um dos cursos e caso a pessoa faça mais de um cadastro, apenas a última inscrição será considerada e as anteriores serão invalidadas.

Empreededorismo